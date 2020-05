u. a. Interview mit Jens Spahn & Bundestag LIVE

ca. 08:30 Uhr - Bonn:

Ausschnitte aus der Aktuellen Stunde im Bundestag zu dem Thema "Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie"



anschl. - Washington:

zum Treffen von US-Präsident Donald Trump mit den Gouverneuren anlässlich der Lockerungen der Corona-Maßnahmen, u.a. mit Jared Polis (Demokratische Partei, Gouverneur Colorado) und Doug Burgam (Republikanische Partei, Gouverneur North Dakota)



ca. 08:45 Uhr - LIVE - Berlin:

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Interview mit phoenix-Korrespondent Gerd-Joachim von Fallois zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite.



ca. 09:00 Uhr - LIVE - Berlin:

160. Sitzung des Deutschen Bundestages mit folgenden Tagesordnungspunkten:



- Pandemieschutz und -hilfe (ca. 09:00 Uhr)

- Soziale Maßnahmen in der COVID-19-Pandemie (ca. 09:35 Uhr)

- Europäische Grundwerteinitiative (ca. 10:10 Uhr)

- Vorsorgliche Kreditlinie des ESM (ca. 11:15 Uhr)

- Rechte von Kindern in der Corona-Krise (ca.12:20 Uhr)

- Überweisungen im vereinfachten Verfahren(ca. 13:25 Uhr)

- Abschließende Beratungen ohne Aussprache (ca. 13:30 Uhr)

- Bundeswehreinsatz im Libanon (UNIFIL) (ca. 13:40 Uhr)

- Verhüllungsverbot (Kinder) (ca. 14:15 Uhr)

- Hilfsmaßnahmen im Kulturbereich (ca. 14:50 Uhr)

- Verteilung der Maklerkosten (ca. 15:25 Uhr)

- Linke fordert ein Kon­junktur- und In­vestitions­programm (ca.16:00 Uhr)

- Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (ca. 16:35 Uhr)

- Corona-Moratorium für Entwicklungshilfe (ca. 17:10 Uhr)



Mehr Infos zum Bundestag unter: Plenarwoche 54



ca. 15:00 Uhr - LIVE - Berlin/Bundespressekonferenz:

Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Steuerschätzung, u.a. mit Olaf Scholz (SPD, Bundesfinanzminister) und Werner Gatzer (Staatssekretär, Bundesministerium der Finanzen)

