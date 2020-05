u.a. Bundestag LIVE

ca. 14:45 Uhr - Mainz:

Regierungserklärung der Landesregierung von Rheinland-Pfalz zu weiteren Lockerungen in der Corona-Krise, u.a. mit Malu Dreyer (Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz, SPD)

anschl. - Berlin:

Statement von Julia Klöckner (Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, CDU) zu aktuellem Überblick zur Umsetzung des Konzepts zur Einreise ausländischer Saisonarbeitskräfte

anschl. - Berlin:

Statement von Anja Karliczek (Bundesministerin für Bildung und Forschung, CDU) zum Bundesbericht Innovation und Forschung 2020

ca. 15:05 - LIVE - Berlin:

Aktuelle Stunde im Bundestag zu dem Thema „Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie“

ca. 16:10 Uhr - LIVE - Berlin:

159. Sitzung des Deutschen Bundestages mit folgenden Tagesordnungspunkten:



- Sitzungsunterbrechung (ca. 16:10 Uhr bis 16.30 Uhr)

- Bundeswehreinsatz EUTM Mali (ca. 16:30 Uhr)

- Hilfeprogramm Wohnen (ca. 17:15 Uhr)

- Bundeswehreinsatz in Mali (MINUSMA) (ca. 17:50 Uhr)

- Beschäftigte in der Pflege (ca. 18:35 Uhr)

- Bundeswehreinsatz in Kosovo (KFOR) (ca. 18:50 Uhr)



