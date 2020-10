Unternehmen Einheit

Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist zumindest die deutsche Wirtschaft immer noch geteilt.

Zu viele Menschen sind aus Ostdeutschland in den Westen abgewandert, zu viele Industrien haben es nicht geschafft und sind abgewickelt worden. Dabei sind zu viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Aber es gibt auch Erfolgsgeschichten zu erzählen. Phoenix-Reporter David Damschen besucht die erfolgreichsten Unternehmen in den neuen Bundesländern, spricht mit erfolgreichen Frauen in Ostdeutschland und stellt die Gründerszene des Ostens vor.

Was unternehmen die ostdeutschen Ministerpräsidenten, um neue Unternehmen, neue Produzenten und frische Ideen in ihre Länder zu locken? phoenix-Reporter David Damschen berichtet von seiner Suche nach wirtschaftlich blühenden Landschaften in Ostdeutschland.