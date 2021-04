Zentrales Gedenken

null Gedenken an Corona-Tote

Fast 80.000 Menschen haben während der Pandemie in Deutschland bisher ihr Leben verloren. Ihnen zum Gedenken und den Angehörigen zur Anteilnahme wurde heute der Gedenkakt im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt durchgeführt. Stellvertretend für die 79.914 Toten haben fünf Hinterbliebene von ihren persönlichen Schicksalen berichtet und die abstrakten Zahlen dadurch fass- und greifbarer gemacht. Gemeinsam mit den fünf Spitzen der fünf Verfassungsorgane haben die Angehörigen anschließend Kerzen zu einer Gedenkstelle in der Mitte des Saales gestellt. Die obersten Repräsentanten des Staates an der Seite von Hinterbliebenen - dies sollte symbolisch zeigen, was der Bundespräsident mit den Worten "Ihr seid nicht allein mit eurem Leid, nicht allein in eurer Trauer" ausdrücken wollte.