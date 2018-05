Klare Mehrheit erwartet Große Koalition

Wenn am nächsten Sonntag bereits gewählt würde, dann käme die CDU/CSU auf 32 Prozent (minus eins) und die SPD auf 23 Prozent (plus zwei). Die AfD erreichte 12 Prozent (plus eins), die FDP acht Prozent (minus zwei), die Linke neun Prozent (unverändert) und die Grünen erhielten 12 Prozent (unverändert). Die anderen Parteien lägen zusammen unverändert bei vier Prozent.