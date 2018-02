Verluste für Union und SPD – AfD und Grüne legen deutlich zu

In der Woche der Koalitionsverhandlungen verlieren sowohl Union als auch SPD an Zustimmung. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU nur noch auf 31 Prozent (minus zwei) und die SPD fiele mit 19 Prozent (minus eins) erneut auf ein Rekordtief. Die AfD könnte dagegen deutlich zulegen auf 14 Prozent (plus zwei), genauso die Grünen, die nach ihrem Parteitag am Wochenende jetzt mit 14 Prozent (plus zwei) rechnen könnten. Die FDP würde einen Punkt abgeben auf sieben Prozent, die Linke verbesserte sich auf elf Prozent (plus eins) und die anderen Parteien lägen zusammen bei vier Prozent (minus eins).