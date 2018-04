Verhaltene Zustimmung zur Großen Koalition

Ähnlich wie zu Beginn der Großen Koalition 2013 sind die Erwartungen der Befragten geteilt, was die Lösungskompetenz des Bündnisses aus CDU/CSU und SPD betrifft. So glauben 48 Prozent, dass die neue Bundesregierung einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme in Deutschland leisten wird und ebenso viele bezweifeln das.