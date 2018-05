Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, könnte die Union zulegen auf 34 Prozent (plus eins) und die SPD auf 20 Prozent (plus eins). Die AfD bliebe unverändert bei 13 Prozent, die FDP würde sich erneut verschlechtern auf sieben Prozent (minus eins), die Linke könnte sich verbessern auf zehn Prozent (plus eins) und die Grünen müssten einen Punkt abgeben auf 13 Prozent.