Generell herrscht große Skepsis was die Bearbeitung von Asylanträgen anbelangt. Nur 23 Prozent glauben, dass bei Asylverfahren im Großen und Ganzen in den Behörden korrekt entschieden wird. Fast zwei Drittel (64 Prozent) bezweifeln das, darunter auch hier Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen.