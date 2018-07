Union und SPD verlieren - Opposition legt zu

Die Mehrheit der Deutschen stimmt CSU-Forderung im Flüchtlingsstreit zu. Quelle: dpa

Die CSU fordert, dass Flüchtlinge, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, zukünftig an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Das stößt mit 58 Prozent mehrheitlich auf Zustimmung, 36 Prozent sprechen sich dagegen aus. Die meisten Anhänger von CDU/CSU (59 Prozent), SPD (52 Prozent), AfD (91 Prozent) und FDP (74 Prozent) unterstützen die Forderung, die Linke-Anhänger sind eher gespalten (gut: 43 Prozent; schlecht: 50 Prozent) und knapp drei Viertel der Grünen-Anhänger lehnen das ab (gut: 23 Prozent; schlecht: 74 Prozent). Große Zweifel gibt es aber an der Umsetzbarkeit einer solchen Maßnahme. Gut zwei Drittel (68 Prozent) glauben nicht, dass dies in der Praxis funktionieren wird. Lediglich 28 Prozent halten das für machbar. Diese Forderung der CSU befeuerte auch den unionsinternen Streit um die Flüchtlingspolitik. Dass es der CSU bei dem Streit vor allem um die Lösung des Flüchtlingsproblems geht, meinen nur 28 Prozent. Für fast zwei Drittel (65 Prozent) spielen hier die Chancen bei der Landtagswahl in Bayern die größere Rolle. Diese Einschätzung teilen auch die Anhänger der CDU/CSU. Schuld am Streit zwischen den Schwesterparteien ist für zehn Prozent die CDU, für 38 Prozent die CSU und 45 Prozent meinen, es liege an beiden gleichermaßen.