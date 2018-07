Nach langem Streit haben sich CDU und CSU auf Transitzentren verständigt.

Die Gefahr, dass die Koalition jetzt an der SPD zu scheitern droht, wird eher nicht so häufig gesehen: 54 Prozent glauben, dass die SPD in der Regierung dieser Vereinbarung zustimmen wird und 37 Prozent erwarten das nicht.



Trotz der heftigen Auseinandersetzungen der letzten Wochen glaubt eine Mehrheit von 51 Prozent, dass die amtierende Koalition aus CDU/CSU und SPD bis zur regulären nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 bestehen bleibt. 43 Prozent glauben das nicht.