Mehrheit für schnellstmöglichen Kohleausstieg

Dass der am Wochenende gewählte neue CSU-Vorsitzende Markus Söder die CSU erfolgreich in die Zukunft führen wird, glauben 45 Prozent aller Befragten und 38 Prozent bezweifeln das. Bei den Anhängern der Union ist in dieser Hinsicht eine Mehrheit von 57 Prozent zuversichtlich und 31 Prozent sind skeptisch.