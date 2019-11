Große Koalition: Mehrheit fürs Weiterregieren

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, gäbe es im Vergleich zum Oktober größere Veränderungen: Die Union käme nur noch auf 27 Prozent (minus zwei), die SPD auf 14 Prozent (unverändert), die AfD auf 14 Prozent (plus eins), die FDP auf sieben Prozent (plus eins), die Linke auf zehn Prozent (plus zwei) und die Grünen auf 22 Prozent (minus zwei). Die anderen Parteien zusammen lägen bei sechs Prozent (unverändert). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als einziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit, für Grün-Rot-Rot würde es nicht reichen.