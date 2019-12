Die neu gewählten Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans

Quelle: dpa

Von den beiden neu gewählten Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans erwarten nur 23 Prozent aller Befragten, dass sie die SPD erfolgreich in die Zukunft führen werden, 62 Prozent sehen das nicht so. Auch bei den SPD-Anhängern glauben das nur 37 Prozent, 42 Prozent sind da pessimistisch und gut jeder Fünfte (21 Prozent) sieht sich nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten.