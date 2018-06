Union verliert weiter an Zustimmung

In der Politbarometer-Projektion verliert die Union weitere zwei Prozentpunkte. Wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU jetzt auf 36 Prozent (minus zwei), die SPD auf 23 Prozent (plus eins), die Linke erreichte unverändert neun Prozent und die Grünen unverändert acht Prozent. Die FDP käme auf zehn Prozent (plus eins) und auch die AfD könnte auf zehn Prozent (plus eins) zulegen. Die anderen Parteien zusammen erhielten vier Prozent (minus eins). Damit gäbe es neben einer großen Koalition weiterhin nur eine Mehrheit für eine Regierung aus CDU/CSU, Grüne und FDP. Für alle anderen politisch realistischen Koalitionen würde es nicht reichen.