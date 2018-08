Mehrheit: Türkei missachtet rechtsstaatliche Grundsätze. Quelle: imago stock&people

Fast einhellig (87 Prozent) sind die Deutschen der Ansicht, dass aktuell in der Türkei demokratische und rechtsstaatliche Grundsätze sehr stark oder stark missachtet werden. Nur acht Prozent sehen da eine nicht so starke oder überhaupt keine Missachtung. Nicht verwunderlich ist es deshalb, dass 51 Prozent von einer weiteren Verschlechterung des Verhältnisses zur Türkei ausgehen, während 40 Prozent glauben, dass sich da in nächster Zeit nicht viel ändern wird und nur sechs Prozent eine Verbesserung erwarten.