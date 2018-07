Deutliche Mehrheit: Europa kann sich auf USA unter Trump nicht verlassen

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 31 Prozent (minus 1). Die SPD erreichte weiterhin 18 Prozent. Zugewinne hätte dagegen die AfD mit 15 Prozent (plus eins). Die FDP käme auf sieben Prozent (minus zwei), die Linke auf elf Prozent (plus eins) und die Grünen auf 14 Prozent (unverändert). Die anderen Parteien erreichten zusammen vier Prozent (plus eins). Neben einer großen Koalition hätte damit von den derzeit politisch denkbaren Bündnissen nur eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen eine parlamentarische Mehrheit.