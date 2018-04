Merkels deutlicher Vorsprung stabilisiert sich

In der Sonntagsfrage liegt die CDU/CSU weiterhin vor der SPD. Quelle: dpa

In der Politbarometer-Projektion gibt es im Vergleich zu vor zwei Wochen kaum Veränderungen. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU auf 40 Prozent (unverändert) und die SPD auf 24 Prozent (unverändert). Die Linke erhielte acht Prozent (minus eins), auch die Grünen und die FDP kämen auf acht Prozent (unverändert), die AfD würde sich auf acht Prozent (plus eins) verbessern und die anderen Parteien zusammen erzielten wie zuletzt vier Prozent. Damit gäbe es neben einer großen Koalition auch eine Mehrheit für eine Regierung aus CDU/CSU, Grüne und FDP – für Rot-Rot-Grün oder eine Ampel aus SPD, Grüne und FDP würde es nicht reichen. Schwarz-Gelb und Schwarz-Grün befänden sich an der Grenze zur Mehrheitsfähigkeit.