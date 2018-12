Kramp-Karrenbauer und die Union im Aufwind

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU auf 30 Prozent (plus drei) und die SPD auf 15 Prozent (plus eins) ebenso wie die AfD (minus eins). Die FDP läge bei sieben Prozent (minus eins), die Linke bei unveränderten neun Prozent, die Grünen bei 19 Prozent (minus drei) und die anderen Parteien zusammen bei fünf Prozent (plus eins). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen eine knappe parlamentarische Mehrheit.