Mehrheit lehnt Zusammenarbeit der anderen Parteien mit der AfD ab

... wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 6. bis 8. August 2019 bei 1.307 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/- zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung der Bundestagswahl: CDU/CSU: 29 Prozent, SPD: 15 Prozent, AfD: 10 Prozent, FDP: 6 Prozent, Linke: 6 Prozent, Grüne: 28 Prozent. Das nächste bundesweite Politbarometer sendet das ZDF am Donnerstag, den 5. September 2019. Am Freitag, den 23. August gibt es ein Politbarometer-Extra zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen Frageformulierungen finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de.