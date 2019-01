Gleich zu Jahresbeginn erlebte Deutschland eine umfassende Veröffentlichung gehackter privater Daten von Politikern und Prominenten. Diese Vorfälle haben die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit privater Daten im Netz gelenkt. Dass private Daten im Internet (sehr) sicher sind, meinen nur 16 Prozent, 79 Prozent sehen Sicherheitsprobleme. Auch bei diesem Thema wird jetzt vor allem der Staat in die Pflicht genommen: So sagen 75 Prozent, dass der Staat nicht genug für die Bekämpfung der Internet-Kriminalität tut (genug: 15 Prozent). Gut jeder zweite (54 Prozent) hingegen meint, dass er selbst genug für den Schutz seiner Daten im Internet unternimmt, 30 Prozent geben an, dass sie selbst da nicht genug tun und 16 Prozent sind von dieser Problematik nicht betroffen oder können es nicht beurteilen.