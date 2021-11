Junge Menschen denken grün, sind links und gehen freitags auf Klima-Demos. So sieht das Klischee aus, welches viele vor Augen haben. Doch ist das wirklich so? Oder sind junge Menschen in Deutschland nicht eigentlich deutlich unterschiedlicher? Nicht zuletzt die Bundestagswahl 2021 hat gezeigt, dass neben den Grünen auch die FDP eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, Interessen von jungen Menschen zu vertreten. In diesem Video werfen wir deshalb einen detaillierten Blick auf eine Generation, die in einigen Aspekten unterschiedlicher nicht sein könnte. Sowohl die Forschungsgruppe Wahlen, als auch Jugendforscher Simon Schnetzer berichten von einer Zielgruppe, die nicht nur den Klimaschutz im Kopf haben, sondern auch an fortlaufendem Wohlstand interessiert sind.