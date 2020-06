Wenn schon jetzt die Wahl zur Bürgerschaft wäre, dann käme die SPD auf 39 Prozent (plus 2 im Vergleich zur Vorwoche), die CDU auf 12 Prozent (minus 1), die Grünen auf 24 Prozent (minus 1), die Linke auf 8,5 Prozent (plus 0,5), die FDP auf 5 Prozent (plus 0,5) und die AfD auf 6 Prozent (minus 1). Die anderen Parteien lägen zusammen bei 5,5 Prozent (unverändert). Damit hätte der amtierende Senat aus SPD und Grünen eine deutliche Mehrheit. Rechnerisch wäre auch eine Bündnis aus SPD und CDU möglich.