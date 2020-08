Biden sehr kämpferisch

"Vereint können und werden wir diese Zeit der Dunkelheit in Amerika überwinden." Bidens Parteitagsrede war eine Kampfansage an Präsident Donald Trump, den er bei der Wahl am 3. November herausfordern wird - und ein leidenschaftlicher Appell an Einheit und Versöhnung. "Der derzeitige Präsident hat Amerika viel zu lange in Dunkelheit gehüllt", sagte Biden. "Zu viel Wut, zu viel Angst, zu viel Spaltung."