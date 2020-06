Wie das ZDF-Uploadcenter funktioniert

Das ZDF ist insbesondere berechtigt, das Video selbst oder durch Dritte oder gemeinsam mit ihnen, ganz oder teilweise, beliebig häufig durch Rundfunk jeder Art im In- und Ausland zu senden (einschließlich Live-Streaming und IP-TV), in Datenbanken einzuspeisen, öffentlich zugänglich zu machen (Internet/auf Abruf einschließlich Drittplattformen und Social Media-Angebote), öffentlich vorzuführen, zu vervielfältigen und zu verbreiten sowie zu archivieren. Soweit Dritte auf dem Video erkennbar sind oder an der Herstellung des Videos mitgewirkt haben, versichert der Teilnehmer, dass diese mit der Nutzung im vorgenannten Umfang ebenfalls einverstanden sind.