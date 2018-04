Politik | Standpunkte - Bericht vom Parteitag der SPD in Wiesbaden

Nur 66 Prozent: Andrea Nahles ist neue Parteichefin der SPD – und ihr Wahlergebnis Ausdruck dafür, was die letzten Monate mit den Genossen gemacht haben. Jetzt will sie beweisen, dass die Erneuerung der Partei auch in der Großen Koalition gelingen kann.