Politik | Standpunkte - Hessische SPD startet nach GroKo-Drama in Wahlkampf

Die letzten Monate haben die Genossen landauf landab gebeutelt – in Hessen besonders stark, denn am 28. Oktober wird hier ein neuer Landtag gewählt. Ihr Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel startet dennoch optimistisch in den Wahlkampf.