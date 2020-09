Sie ist die erste Partei, die in Pandemie-Zeiten einen Parteitag abhält. Die FDP setzt ein Zeichen: Das normale Leben müsse weitergehen, die Freiheit immer stärker als das Virus sein. So will sie auch ihren Kurs durch die Corona-Krise verstanden wissen.

20.09.2020