Die Grünen mussten in den letzten Wochen viel Gegenwind aushalten. Fehler von Spitzenkandidatin Baerbock verpassten der Partei in den Umfragen einen Dämpfer. Die Botschaft des Spitzenduos in Berlin: Wir stehen zusammen, wir kämpfen gemeinsam.

