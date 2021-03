Was darf Rap?

#trending-Reporter Sebastian Heemann reist nach Spanien – in das Land, in dem Pablo Hasél gerappt hat und festgenommen wurde: Pablo Hasél wurde am 16. Februar in seiner Heimatstadt Lleida verhaftet. Er muss neun Monate ins Gefängnis. Der Vorwurf: Beleidigung der spanischen Krone und Verherrlichung von Gewalt.

Noch am selben Tag bricht in Spanien eine Welle der Proteste aus; viele sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr. Grundlage der Verurteilung ist das sogenannte „Knebelgesetz“, welches zum „Schutz der Bürger*innen“ im Jahr 2015 von der Regierung verabschiedet wurde und höchst umstritten ist. Plötzlich wird die Debatte in Spanien von der Frage dominiert, wie weit Meinungsfreiheit eigentlich gehen darf oder Provokation zum Rap einfach dazu gehört. Was in der ganzen Debatte jedoch oft untergeht: Rap ist nicht nur Provokation und beleidigende Sprache, sondern auch ein Abbild der Straße, ein zentrales Ausdrucksmittel für eine verlorene Jugend auf den Straßen Spaniens und anderswo und vor allem: Jugendkultur über die Grenzen des Landes hinweg.