Proud Boys in den USA

Sieben Menschen sind in der Folge der Randale gestorben. Doch all das hat sich lange angekündigt, vor allem über Stimmungsmache in den sozialen Netzwerken. Seit Monaten spricht und twittert Trump von einer "gestohlenen Wahl", #StopTheSteal geht viral - und mobilisiert und radikalisiert seine Anhänger - solange, bis aus einer Demonstration in Washington ein geplanter Sturm auf den amerikanischen Regierungssitz wird.