Anschlag auf Nawalny - wie kann der Westen was ausrichten?

Der Giftanschlag auf den russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny erschüttert die internationalen Beziehungen. Noch ist die Schuldfrage offen, doch längst streitet in Deutschland, Europa und der westlichen Welt die Politik über das eigene Verhältnis zu Russland und Wladimir Putin. Die Forderung nach breiter Unterstützung bei der lückenlosen Aufklärung des Anschlags durch den Kreml, der sich in eine Reihe vergleichbarer Attentate einfügt, markiert dabei die zurückhaltende Position. Die Forderungen nach Sanktionen, speziell das Einfrieren des North-Stream 2-Projekts, stehen dem gegenüber. Deutschland ringt um sein Verhältnis zu Russland und wird dabei von seinen Partnern in EU und NATO genau beobachtet.

Moderatorin Eva Lindenau diskutiert mit ihren Gästen:



- Sevim Dagdelen (Die Linke, außenpol. Sprecherin der Bundestagsfraktion)

- Bijan Djir-Sarai (FDP, außenpol. Sprecher der Bundestagsfraktion)