Corona – Welche Therapie braucht die Wirtschaft?

Die Corona-Pandemie hält die Welt weiter in Atem und nach einer wohl trügerischen Pause über den Sommer steigen die Infektionszahlen weltweit und in Deutschland wieder merklich an. Aller Orten ringen die politisch Verantwortlichen um den richtigen Weg in und aus der Pandemie. Doch die Sorge vor einer zweiten Welle, die dann wieder unweigerlich härtere Maßnahmen erforderte, steigt. Schon jetzt diskutieren Politik und Gesellschaft, wie wir mit einer zweiten Welle umgehen sollten.

Die Sorge: Kommt es wieder zum Lockdown? Welche Folgen hätte das für Gesellschaft und Ökonomie? Verkraftet unsere Volkswirtschaft einen zweiten Lockdown? Welche Mittel zur Stabilisierung der Wirtschaft haben wir? Taugt das Kurzarbeitergeld dauerhaft zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes?

Moderatorin Michaela Kolster diskutiert mit ihren Gästen:



- Prof. Marcel Fratzscher (Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW)

- Prof. Michael Hüther (Direktor Institut der deutschen Wirtschaft Köln)