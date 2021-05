Hetze und Hass auf Deutschlands Straßen – Wie bekämpfen wir den Antisemitismus?

Michaela Kolster diskutiert u.a. mit:



- Ahmad Mansour, Psychologe und Autor

- Gitta Connemann, CDU, Stellv. Vorsitzende Bundestagsfraktion und stellv. Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe

Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert und in Deutschland zeigt sich der Antisemitismus in seiner fiesesten Fratze auf offener Straße. In zahlreichen Städten: Attacken auf Synagogen, Antisemitische Sprechchöre und verbrannte Israel-Flaggen. Als „unerträglich“ und „beschämend“ werden die Bilder von führenden deutschen Politiker:innen verurteilt. Aber reicht das aus?