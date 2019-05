Geld, Glaube, Gemeinschaft - Was hält Europa zusammen?

Es steht für eine tiefe Krise des parlamentarischen Systems in Großbritannien aber auch für die Gefahr einer Sinnkrise der europäischen Idee. Die 27 verbliebenen EU-Staaten demonstrieren Einigkeit in der Brexit-Frage, sind aber in anderen wichtigen Fragen uneins. Es zeigen sich praktische und weltanschauliche Gräben, die längst überwunden schienen. Was also hält Europa gegen die Anfeindungen der Populisten in vielen Ländern zusammen? Wie stark ist die Solidarität unter den Mitgliedsstaaten? Welche Rolle spielt die Religion, der Glaube? Fällt Europa wieder zurück in ein rein ökonomisches Projekt?