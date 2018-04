Annette Seitz, Hebamme aus Saarbrücken

„Deutschland wäre gern ein familienfreundliches Land, aber ich als Hebamme erkenne da große Lücken. Also zum Beispiel: sie kaufen sich ein neues Auto, dann kriegen sie ein Rundum-Sorglos-Paket dafür. Aber für eine Familie, die ein Kind bekommt, ist das nicht so. Das Kind ist da und viele Frauen stehen dann ganz alleine da. Das fängt ganz banal an mit Kitaplätzen und solche Sachen, da hängt Deutschland ganz schön hinterher“, meint Annette Seitz. Sie ist nicht nur Hebamme, sondern auch selbst Mutter. Ihr Sohn Pauli ist zehn und leidet unter einer sehr seltenen Erbkrankheit mit dem Namen Multiple Sulfatase Defizienz. Seinem Körper fehlen lebenswichtige Enzyme. Alle Organe, alle Sinne sind betroffen, Heilung gibt es nicht. Er kann nie alleine gelassen werden, rund um die Uhr sind Annette und ihr Mann Bernd für ihn da. „Ich sag zwar immer, wir kriegen das alles hin und es ist mit viel Liebe verbunden, was die Sache einfacher macht, aber es ist sehr belastend. Am Schlimmsten ist diese ständige Angst, dass man irgendwann eine Grenze erreicht, dass man ihm nicht mehr helfen kann.“