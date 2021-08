"Das Triell – Dreikampf ums Kanzleramt" wird live aus dem Studio Adlershof in Berlin gesendet. Vor der Live-Übertragung beleuchtet am Sonntag, 12. September 2021, 19.10 Uhr, bereits "Berlin direkt" die politische Stimmung in der Hauptstadt vor diesem Dreikampf. Direkt im Anschluss an die Live-Sendung sind erste Reaktionen Thema im "heute journal" ab 21.45 Uhr.