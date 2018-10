Jochen Capalo, Oberkommissar

Trotzdem ist die Stimmung gut im Team, vielleicht deshalb, weil noch alle so jung sind. Da steckt man den Stress und die Belastungen leichter weg. An diesem Tag bleibt es recht ruhig. Noch zwei Einsätze, dann übergeben Jochen Capalo und Dennis Bannert an die Nachtschicht. Es ist kurz vor 21 Uhr. Bleiben siebeneinhalb Stunden, bis der Wecker klingelt. Morgen sind die beiden zur Frühschicht eingeteilt. Und die beginnt um 6 Uhr.