Carl-August Heinz, Unternehmer

Fachkräfte sind gefragt in Deutschland – und Mangelware. So werden Personen bezeichnet, die eine besondere Qualifikation in ihrem Beruf besitzen, sei es ein Hochschulabschluss oder eine klassische Berufsausbildung. „Fachkräftemangel“ heißt das Schreckgespenst der deutschen Industrie. 450.000 Fachstellen werden auf dem deutschen Arbeitsmarkt bis Ende 2017 unbesetzt bleiben, so die Prognose der Industrie- und Handelskammer (IHK). Der Fachkräftemangel ist ein branchenspezifisches Problem. Es fehlen Experten mit den jeweils berufsspezifischen Qualifikationen. Obwohl die Zahl der Ausbildungsplätze steigt, bleiben viele dieser Stellen unbesetzt. Den Unternehmen fehlen damit die selbstausgebildeten Sachverständigen.