Warum das alles? Christine Domek-Rußwurm fühlt eben das “C“ ihrer Partei, so etwas wie einen christlichen Auftrag. „Ich frag mich halt immer: wir gehen doch in die Kirche und beweinen, dass Maria und Joseph weggeschickt wurden. Eigentlich haben wir das alles doch in unserer Morallehre, in unserer christlichen Lehre schon mal gehört und erfahren, wie man mit jemandem umgeht, der in Not ist. Und nun soll das nicht mehr gelten, nur weil sie schwarz sind? Da könnte ich nicht zuschauen.“

Varfie, der leidenschaftliche Basketballer, der aus Liberia floh, ist seit drei Jahren unter ihrer Obhut und Christine Domek-Rußwurm besonders ans Herz gewachsen. Nun soll er abgeschoben werden. Doch die Gemeinderätin hält die Abschiebekriterien für längst nicht mehr zeitgemäß. „Ich träume von einer Art Punktesystem“, sagt Domek-Rußwurm: „Also, wenn ein Flüchtling gar nicht will, dann kann das nicht gleich gestellt sein mit jemandem, der sich total einbringt. Wie zum Beispiel Varfie: Er fehlt keinen Tag in der Berufsschule, er hat einen Lehrstellenvertrag in der Tasche und trotzdem wird er über den gleichen Kamm geschert. Das finde ich nicht richtig. Ich finde, dieses Thema muss man nochmal beleuchten.“