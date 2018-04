Cornelia Roßdeutscher, Landärztin

In den letzten 20 Jahren stieg die Zahl der Ärzte in Deutschland stetig an. Trotzdem fehlt es gerade auf dem Land an Medizinern, um alle Patienten ausreichend zu versorgen. Das Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land ist hoch. Nach Berechnungen der kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) werden bis 2020 rund 50.000 niedergelassene Ärzte in den Ruhestand gehen. Viele Landärzte suchen jedoch vergeblich einen Nachfolger. Den Medizinernachwuchs zieht es in die Städte. Zuschüsse für neue gegründete Praxen oder Stipendien für angehende Landärzte, aber auch finanzielle Anreize und flexiblere Arbeitsmodelle könnten die Medizinstudenten wieder aufs Land locken.