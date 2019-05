Wie geht's, Europa?

Zuvor ist Jochen Breyer durch Deutschland gereist und hat Wähler getroffen, die ihm ihre Erfahrungen mit Europa geschildert haben. Er hat Menschen getroffen, die von Europa begeistert sind, andere sind enttäuscht oder gleichgültig. Sein Film erzählt von diesen Begegnungen. Viele seiner Protagonisten werden an diesem Abend im Studio sein und ihre Fragen direkt an die Politiker stellen. In welchem Europa möchten wir zukünftig leben? Die großen europäischen Herausforderungen wie soziale Gerechtigkeit, Flüchtlingskrise, Klimapolitik und vieles mehr werden zur Sprache kommen. Was muss sich in Europa ändern? Was erwarten die Wähler von den Kandidaten, die ins Europaparlament einziehen wollen? Und möchten die Bürger eher mehr oder weniger Europa?