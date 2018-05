Und das ist sein Problem: Hier unten im Tal der Schmiech, einem Donauzufluss, ist es mit einer schnellen Internetverbindung nicht weit her: „Wir zahlen Steuern genauso wie andere auch und haben genauso einen Anspruch auf eine schnelle Internetverbindung“, sagt er. Denn wer sich einen Schreiner mit Hobel in der Hand und Bleistift hinter dem Ohr vorstellt, der ist auf dem Holzweg: Der Computer führt die Säge und nicht nur die Baupläne kommen online, sondern auch die Daten werden ferngewartet: „daher müssen wir ständig verbunden sein. Und wenn wir das nicht sind, dann steht die Maschine für zwei Tage und das ist für die Produktion sehr schlecht.“ Die oft in Berlin verkündete Internet-Offensive kam im Schmiechtal nie an. Nicht einmal Handyempfang haben sie hier.