Heinz Hussy, Polizeibeamter im Ruhestand

Im Jahr 2016 wurden in Deutschland 6.372.526 Straftaten polizeilich registriert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 0,7 Prozent. Die Sechs-Millionen-Grenze wurde wie auch im Berichtsjahr 2015 wieder überschritten. Die Häufigkeitszahl sank von 7.797 auf 7.755 Fälle pro 100.000 Einwohner. Dies entspricht einem Rückgang um 0,5 Prozent. (Häufigkeitszahl: Fälle pro 100.000 Einwohner).

Die Gesamtaufklärungsquotelag mit 3.584.167 aufgeklärten Fällen im Jahr 2016 bei 56,2 Prozent (2015: 56,3 Prozent).



In Deutschland wurde 2015 der höchste Anstieg bei Wohnungseinbrüchen in den letzten 15 Jahren verzeichnet. Die Entwicklung hat sich nicht fortgesetzt. 2016 haben die Behörden 151.265 Einbrüche registriert – ein Rückgang um 15.871 Fälle. Die meisten Einbrüche passieren tagsüber zwischen zehn und 20 Uhr. Jeder siebte Einbruch passiert in der Nacht. Am liebsten gehen Einbrecher im Winter auf Beutezug, können ob der Dunkelheit meist ungestört arbeiten. Aber auch im Sommer wird eingebrochen, vorzugsweise in der Urlaubszeit. Viele Einbrüche könnten durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden, darauf weist die Polizei hin.



Quelle: Kriminalstatistik Polizei 2016