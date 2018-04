In Deutschland leben mehr als zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Armut. Was aber ist "Kinderarmut"? Der Begriff ist laut der Bundeszentrale für politische Bildung schwer zu definieren. "Arm" ist laut Europäischer Union unter anderem wer weniger als 60 Prozent des allgemeinen Durchschnittseinkommens verdient. Kinder haben aber kein eigenes Einkommen und gelten so nur als Mitglieder eines Haushalts. Studien kommen deshalb oft zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt in seinem Armuts- und Reichtumsbericht an, dass seit 2016 15 Prozent weniger Kinder von Armut bedroht sind. Der Paritätische Gesamtverband hingegen klagt in seinem Armutsbericht 2017 über einen kontinuierlichen Anstieg.