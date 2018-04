Es gab eine Phase in Michael Binders Leben, da war von dem Mann von früher nicht mehr viel übrig. Er war, so sagt er es selbst, am Ende. Aber er hatte, was man leichtfertig Glück im Unglück nennt. Nach mehr als 30 Jahren Arbeit hatte er am Starnberger See ein unbezahltes Praktikum ergattert. „Ich bin morgens zur Arbeit gegangen, abends bin ich zurück ins Hotel, war vorher noch was essen gewesen. Da bin ich morgens aufgewacht und habe eben diesen See gesehen“, sagt Michael Binder: „Endlich war ich woanders.“

Die Stimmung war anders, die Lage aber unverändert. Jede Bewerbung lief ins Leere. Und auch zur Musik, die ihm neben seinem Beruf einmal so wichtig gewesen war, hatte er keinen Zugang mehr. Irgendwann aber rafft er sich auf, ruft die alten Freunde an, und erinnert sie an die guten alten Zeiten. Wenn sie heute zusammen Musik machen, ist es wie früher und doch ganz anders. „Ich habe mir gewünscht, mit diesen Menschen gemeinsam Freude zu empfinden“, sagt Michael: „Und dieses Lachen im Gesicht und die erste Freude, die ich dort gesehen habe, hat mich ermutigt, den Weg Stück für Stück weiterzugehen. Bis ein neues Lebensgefühl daraus wurde.“