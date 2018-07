Bald hat Tabea Abschlussprüfung - eine riesige Herausforderung. Doch selbst wenn sie daran scheitern sollte, Aufgeben gibt es bei ihr nicht. Denn Tabea hat einen Traum: Ein eigenes Café. Vielleicht wird sie also irgendwann selbständige Unternehmerin. Ziemlich sicher ist, dass sie auch in den kommenden Jahren kaum Zeit finden wird, sich mit Politik zu beschäftigen. Wählen will sie aber auf jeden Fall. Trotz aller Probleme sei sie Feuer und Flamme für dieses Land, sagt sie, und froh, in Deutschland zu leben und nicht in einer Bananenrepublik.