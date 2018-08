Neele Buchholz, Tänzerin mit Down-Syndrom

Neele Buchholz weigert sich, diesen Weg einzuschlagen. Schon als Kind war sie mittendrin in der Gesellschaft: Krabbelgruppe, Kindergarten, Schule. Jetzt will sie mit behinderten und nicht-behinderten Freunden eine WG gründen. Zentral soll sie liegen, bezahlbar sein, sozialpädagogisch begleitet werden. Die Umsetzung der Pläne dauert nach Neeles Geschmack viel zu lange. Doch wenn alles gut geht, werden sie nun in gut einem Jahr in ein Neubauprojekt ziehen. Neele Buchholz merkt immer wieder, wie mühsam es für Menschen mit Behinderung ist, einen Platz am regulären Wohnungs- und Arbeitsmarkt zu finden. Die Bremerin schaut daher genau hin, welche Parteien das Thema Inklusion aufgreifen. Mit ihrer Mutter spricht sie über die Programme. Dass sie wählen darf, ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen mit Behinderung haben einen Betreuer und verlieren damit das Wahlrecht. Bei Neele Buchholz ist das nicht so. Sie macht Briefwahl. Und sie hofft, dass sich Politiker auch für ihre Wünsche einsetzen. Für mehr Teilhabe an der Gesellschaft mit all ihren Facetten.