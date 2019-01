Annemarie Ruddies, Rentnerin

In der DDR hatte die Schneidermeisterin einen eigenen Laden in Burg. Nach der Wende musste sie den Laden schließen. Sie übernahm dann verschiedene Aushilfsjobs und arbeitete später in einer Konfiserie als Verkäuferin. 39 Jahre lang war Annemarie Ruddies insgesamt berufstätig. Dass sie trotzdem als Rentnerin noch arbeiten muss, findet sie nicht fair.