Politik | Wahlen im ZDF - Franziska Reisner, Hafenarbeiterin

Der Arbeitsplatz von Franziska Reisener liegt in 40 Metern Höhe. Sie ist Container-Brücken-Fahrerin. Ihr Aufgabe: Sie bewegt die dicken Stahlkisten von den Schiffen an Land und anders herum. Am Burchardkai direkt an der Elbe in Hamburg.